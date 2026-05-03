OPECの本部＝4月、ウィーン（ゲッティ＝共同）【ブリュッセル共同】石油輸出国機構（OPEC）にロシアなど非加盟の産油国を加えた「OPECプラス」の有志国は3日、会合を開く。アラブ首長国連邦（UAE）のOPEC脱退後、生産方針を議論する会合は初めて。ロイター通信によると、有志7カ国で増産を続け、6月の生産枠を日量18万8千バレル増やすことで合意する方向だ。増産が決まれば3カ月連続。OPEC盟主のサウジアラビアなどは、主要メ