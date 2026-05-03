東京都杉並区で乗用車が横転する事故があり、運転していた女性がけがをしました。【画像】現場の様子午後3時前、杉並区上高井戸で「白い乗用車が横転している」と110番通報がありました。警視庁によりますと、西に向かって走っていた乗用車が縁石に乗りあげ、そのはずみで横転したということです。この事故で運転していた女性が首の痛みを訴えて病院に搬送されましたが、命に別状はありません。他の車が巻き込まれたなどの