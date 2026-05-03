ボクシングの４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチが２日に東京ドームで行われ、４団体統一王者の井上尚弥が判定でＷＢＡ・ＷＢＣ・ＷＢＯ同級１位の中谷潤人を下した。ラウンドガールにも注目が集まり、ハイレベルなメンバーの中にアイドル時代は当初知名度が高くなかった美女がいると話題に。元ＮＭＢ４８の和田海佑（２９）。遅咲きの飛躍で、ランジェリーモデルに起用されたり、昨秋のグループ卒業前の初写真