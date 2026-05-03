けさ、徳島県鳴門市のボートレース場で、水面に男性の遺体が浮かんでいるのを、巡回中の職員が見つけました。【画像】遺体が見つかった現場の様子午前7時半すぎ、鳴門市の「ボートレース鳴門」の職員から、「レースコース内の水面に人が浮いています」と警察に通報がありました。警察によりますと、コースの東側に浮かんでいた60代とみられる男性が引き上げられましたが、その場で死亡が確認されました。遺体の額にはすり傷