小さな子犬と超大型犬が一緒に遊んだら…？体の大きさが違いすぎる2匹の微笑ましい交流が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で5万1000回再生を突破しています。 【動画：極小子犬と40キロの超大型犬が『一緒に遊んだ』結果→とんでもなく尊い『サイズ差』】 子犬と超大型犬が一緒に遊んだら… TikTokアカウント「koa.1024」に投稿されたのは、チワワの「コア」くんとお姉さん犬が一緒に遊んだ時の様子です。お姉さん犬は体重