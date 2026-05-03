SCAT航空は、ボーイング737-9型機5機を追加発注した。また、すでに発注済みのボーイング737-8型機5機を、ボーイング737-9型機へ発注変更した。ボーイング737-9型機を活用し、カザフスタン発着の長距離路線を運航するほか、ヨーロッパやアジアを横断する第7自由権を活用した路線を開拓する。開設したばかりのプラハ〜三亜線では、キルギスタンのビシュケクを経由し、約14時間を飛行する。SCAT航空は現在、ボーイング機を約40機保有