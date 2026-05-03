人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月4日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）意思と感情のバランスが崩れがち。自制心を大切にしてみて。11位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）3人以上のグループ行動に注意。仲間割れする可能性が……。10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）まじめな気持ちで過