歌手の工藤静香さんは5月2日、自身のInstagramを更新。6月24日発売の新アルバムのジャケット写真を公開しました。【写真】工藤静香、新アルバムのジャケ写「カッコ良さがレベチ」工藤さんは「6月24日、ニューアルバム『Dynamic』をリリースさせていただきます！」とつづり、5枚の写真と曲の音源を投稿。美しい腹筋が際立つモノクロのジャケット写真を公開しています。ニューアルバムの収録楽曲には、次女でモデル、俳優として活躍