SUNトピ、福山佳那・気象予報士です。新緑の季節、きょうはフレッシュな話題をお届けします。福山佳那 気象予報士「東京都あきる野市にきています。見て下さい！あちら！ヤギがいます」今回は2020年に開業した日本では珍しいヤギチーズをつくっている牧場を訪れました。福山佳那 気象予報士「可愛い子ヤギがたくさんいますが、今年は何頭くらい生まれたんですか?」養沢ヤギ牧場代表堀周さん「今年は22頭生まれています