お笑いコンビ・ちょんまげラーメンが、3日放送の読売テレビ・中京テレビ『上沼・高田のクギズケ！』（毎週日曜前11：40）に出演し、田渕章裕が家業を明かした。【写真】ちょんまげラーメン・キム、田渕パパが送ってくれた揖保乃糸を披露ちょんまげラーメンは、インディアンスから昨年6月に改名。上沼恵美子に「名前変えたんやね」と向けられ、田渕は「もうすぐ1年たちます」と答えた。上沼は「ところがね、聞いたらね、田