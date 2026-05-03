「ファーム・交流戦、オリックス０−０ロッテ」（３日、杉本商事バファローズスタジアム舞洲）七回が終了し、オリックスが八回の守備に就こうとしたところで雨風が強まり試合が中断。その後、責任審判の松本審判員が「暗黒によりコールドゲームといたします」と場内マイクで説明し、試合が終了した。午後３時過ぎに試合が中断してから６分ほどが経過し、バックネット裏から審判団がグラウンドに出て状況を確認。その後、松本