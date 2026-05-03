ボクシング・世界スーパーバンタム級４団体統一タイトルマッチなどが行われた２日の東京ドーム興行のペイパービュー（ＰＰＶ＝コンテンツごとに視聴料金を支払う課金形式）視聴者数が日本格闘技史上最多の５０万件を超えることが３日、主催した大橋ジムの大橋秀行会長が明らかにした。同興行は日本ボクシング史上最多５万５０００人の観客を動員し、メインイベントで世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥（大橋）が