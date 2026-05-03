カージナルス23歳が見せた“超絶美技”に反響■カージナルス 3ー2 ドジャース（日本時間3日・セントルイス）あっという間に奪われた2つのアウトに、ファンの悲鳴が飛び交った。ドジャースの大谷翔平は2日（日本時間3日）、敵地でのカージナルス戦に「1番・指名打者」で先発出場。3回の打席で、安打性の打球を放ったが、二塁手が“超絶美技”で阻止。ピンチ拡大を防ぐ鉄壁守備に「メジャーNo.1かも」「エグいを超えてる」と驚きの