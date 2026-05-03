男女グループ・コヨーテのシンジが、歌手ムンウォンとの結婚式を終え、ファンと知人に感謝の意を表した。5月3日、シンジは自身のSNSを通じて、結婚式の雰囲気を収めた写真とともに、長文のメッセージを投稿した。【写真】シンジの夫にコヨーテメンバーも引き気味？公開された写真のなかで、シンジは華やかな花で飾られた階段の上で純白のウェディングドレスを身にまとい、夫のムンウォンと優しく見つめ合いながら、映画のワンシー