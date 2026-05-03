【モデルプレス＝2026/05/03】Aぇ! groupが3日、公式YouTubeチャンネルにて「Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway」大阪城ホール夜公演MCコーナーを生配信。全45曲をサブスクリプション配信することが発表した。【写真】STARTOアイドル「ガルアワ」サプライズ登場◆Aぇ! group、重大発表事前に「重大発表」を予告していた同グループ。MCコーナーで5月11日にサブスクリプション配信を解禁することを発表した。◆Aぇ! group、全45曲サ