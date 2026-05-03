10代の純粋で“まっさら”なRayモデルの本田紗来。日常のなかであらゆることを吸収し、少しずつオトナになっていく過程を追いかける連載企画。今回は、高校を卒業したことで挑戦できた、初めてのヘアカラーについてお届けするよ。ずっと念願だったと語る紗来に起きた日常の変化を語ります！本田紗来のまっさら vol.710代の純粋で“まっさら”な本田紗来。日常のなかであらゆることを吸収し、少しずつオトナになっていく過程を追い