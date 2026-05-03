◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ西▽第１４節Ｃ大阪１―１（ＰＫ４―３）福岡（３日・ヤンマーハナサカスタジアム）Ｃ大阪は雨中のホーム福岡戦でＰＫ戦の末に勝利し、２連勝（ともにＰＫ勝ち）とした。前半に相手のミドル弾で先制を許すも、アディショナルタイム４６分、ＤＦ井上黎生人のヘディング弾で同点に。後半は両チーム無得点でＰＫ戦へ突入した。日本代表・森保一監督も視察するなか、福岡に立ちはだかったのは元日