◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神３―０巨人＝７回裏降雨コールド＝（３日・甲子園）右ふくらはぎ自打球の影響でベンチスタートが続いていた阪神・中野拓夢内野手が、５試合ぶりに「２番・二塁」でスタメン復帰。３安打２得点で勝利に貢献して「久しぶりに守備にも就いて懐かしく感じたというか、楽しく今日は野球ができたかなと思います」と充実の表情を浮かべた。また、この日も４回に先制の適時三塁打を放ち、打率を４割７厘に上