競泳女子のグレッチェン・ウォルシュ（米国）が2日、米フロリダ州フォートローダーデールで行われた大会の100メートルバタフライ決勝で、54秒33の世界新記録を樹立した。自身が昨年の同大会で出した記録を0秒27更新した。（共同）