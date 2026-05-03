◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第17節相模原22―31横浜（2026年5月3日東京・秩父宮ラグビー場）相模原は横浜との神奈川ダービーに22―31（前半10―21）で敗れ、11位以下が確定して入れ替え戦に回ることが決まった。10日の最終節では最下位の浦安を神奈川・相模原ギオンスタジアムに迎えて対戦する。前半12分までに3トライを許した相模原は苦しい立ち上がり。その後2トライを返したが折からの強風でコンバージョンキ