元テレビ朝日のフリーアナウンサー宇賀なつみ（39）が3日、自身のインスタグラムを更新。シンガポールを旅行したことを報告した。宇賀アナは「なんと17年ぶりだった、シンガポール新しくて刺激的な旅でした！！」とつづり、旅の様子を写真で投稿した。宇賀アナはショートパンツ姿や、ロングワンピース姿で旅行を満喫する姿をアップしている。また「旅友みさとちゃん@misatoshimizu35と、お仕事で海外に行けたのも嬉しかった時