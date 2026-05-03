NHK Eテレ「おかあさんといっしょ」で初代体操のお姉さんとして活躍した秋元杏月さんの卒業記念写真集がリリースされました。発売前から予約が殺到するなど大注目の一冊には、杏月お姉さんのいつもの元気な笑顔はもちろん、ちょっと大人っぽい表情の写真も。10Pのロングインタビューや、過去の月うたのアルバムも掲載しています。【写真】プライベートショットがかわいい！ディズニーシーを楽しむ秋元杏月さん秋元さんは2019年4月