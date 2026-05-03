私はリリコ。こだわりのくすみカラーで統一したリビング。そこに馴染む、白とゴールドの特注兜を息子の初節句に予約するつもりでいました。しかし義実家で義父が提示したのは、対照的な、ギラギラした「黒檀塗り・金龍虎彫金兜」。わが家では確実に浮いてしまうでしょう。北欧テイストなリビングで凄みのある兜が鎮座する様子を想像して、私はめまいがしました。「白なんて守り神にならない」と一蹴する義父と、わが家の世界観を守