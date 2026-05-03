２５種目ものスポーツを体験できる親子参加型のイベントが、３日、前橋市で開かれ子どもたちが元気に汗を流しました。 イベントは、スポーツの普及活動に取り組む前橋市スポーツ協会の創立８０周年を記念して初めて開かれたものです。前橋総合運動公園の全体を使って野球やサッカーといったメジャーなスポーツから、ダブルダッチやブレイキンなどのアーバンスポーツまで、２５