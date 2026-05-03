前橋市の臨江閣には、連休期間中、県内外から多くの観光客が訪れています。臨江閣は、１８８４年に設立され２０１８年に国の重要文化財に指定。訪れた人は歴史の面影を感じられる建物や庭園を見ながら思い思いに散策を楽しんでいました。 一方、臨江閣の近くの中央児童遊園「るなぱあく」では、３日からゴールデンウイークのイベントとしてこいのぼり釣りが行われています。料金は、１００円。こいのぼりの中には菓