神流町の恒例行事こいのぼり祭り。高低差１００メートルにわたって色鮮やかなこいのぼりが風に吹かれゆったりと泳いでいます。 神流町のこいのぼりは、１９８１年、地元の有志団体が２００匹をあげたのが始まりで、その後、全国からこいのぼりが寄付され現在では８００匹に増えました。 ことしは地元のボランティアや学生など約１５０人が協力して作業を行い、大きいもので１０メートルを超えるこいのぼりを設置し