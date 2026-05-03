ゴールデンウイーク後半の連休２日目。県内各地の観光地がにぎわいを見せています。草津町の草津温泉には多くの観光客が訪れ、足湯や食べ歩きを楽しんでいました。 ゴールデンウイーク期間中、県内外から多くの観光客が訪れ湯畑を中心ににぎわいを見せる草津温泉。絶好の観光日和となった３日は、家族連れなどが足湯につかったり食べ歩きを楽しんだりと温泉街の雰囲気を堪能していました。 多くの人で