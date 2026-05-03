春の関東高校野球県予選の決勝が３日高崎城南球場で行われ、前橋商業と健大高崎が対戦しました。 ２日の準決勝で関東大会への切符を掴んだ両チーム。前橋商業は１５年ぶり、健大高崎は４年連続の春の頂点を狙います。 健大は１回裏、１アウト３塁１塁とチャンスを作ると、４番佐藤麻恩のタイムリーで幸先よく先制。さらに打線がつながり、この回、打者一巡の猛攻で一挙４点を奪います。 勢いに乗る健大は２回、