今年の4月16日に、本震から10年を迎えた熊本地震。 東日本大震災と熊本地震で2度の震災を経験し、県内で再出発した夫婦がいます。 【NIB news every. 2026年4月15日放送より】 ◆“どこで生きるのか”… 移住先の熊本で被災 和と洋を掛け合わせた、モダンな佇まいが印象的な大村市西本町にある「ちわたや」。 県内の素材を使った、色とりどりのジェラートなどを提供しています。 しかし この店をオ&#