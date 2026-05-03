BIGBANG（ビッグバン）のD−LITE（37）が、米国でパスポート盗難に遭っていた。1日に公開されたYouTube番組で明かした。4月13日、米カリフォルニア州インディオで開催された「コーチェラ・バレー・ミュージック＆アーツ・フェスティバル」で、ステージを披露した。BIGBANGとしての正式なライブは8年半ぶりで、1時間の舞台を大好評で終えた。「3人（G−DRAGON、SOL、D−LITE）で、久しぶりにステージに立ちましたが、多くの方に好意