「喬若改メ三代目笑福亭三喬襲名披露公演」が3日、大阪・心斎橋角座で行われた。今回は襲名披露公演にありがちな重厚な空気はなく、気心の知れた面々とあって「ちょっとした寄り合いのようで、緊張感はありません」（生喬）生寿（42）、風喬（52）、生喬（57）の落語につづいて、松喬（65）が盗人のドタバタを描く「月に群雲」で前半を締めた。口上はなく、後半の座談会で三喬（51）について、あれこれエピソードを披露。入門間も