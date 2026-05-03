フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が２日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日のテーマは先週に引き続いて「野球の最高峰ＭＬＢ」。メジャーリーグ経験のある元メジャーリーガーたちが豪華集結した。勝負強い打撃と華麗な内野守備で活躍した井口資仁氏は０５年に米大リーグ、ホワイトソックスに移籍。在米中、アメリカ国民のメジャリーグへの思いに驚いた出来事を明かした。「家族でドライブ中で