憲法記念日のきょう、高市総理大臣は憲法改正への意欲を改めて示しました。【画像】高市総理「国会で決断のための議論を進める」高市総理大臣「憲法は国の礎であり根幹であるからこそ、その価値を摩滅させないためにも時代の要請に合わせて本来定期的な更新が図られるべきです」高市総理は改憲派の集会にビデオメッセージを寄せ、「政治家が国民の負託に応えるために行うべきなのは決断のための議論だ」と訴えました。「自民党