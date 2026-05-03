元AKB48でタレントの板野友美（34）が3日までに、インスタグラムを更新。近影を投稿した。板野は「甘めのレースキャミにマスキュリンなスラックス合わせすき」とコメントし、コーディネートを披露した。板野は花柄のレースキャミソールにパンツ姿。シャネルのバッグをアクセントにした、コーディネートを見せている。この投稿にフォロワーからは「本当に小顔で羨ましい」「かわいさの進化が止まらない」「年重ねるたび綺麗」とコメ