元Ｋ―１ＷＯＲＬＤＭＡＸ王者の小比類巻貴之氏が３日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。ボクシングの世界スーパーバンタム級４団体統一王者・井上尚弥の中谷潤人との防衛戦（２日、東京ドーム）に言及した。世紀の一戦をリングサイドで観戦したという小比類巻氏は「率直な感想を言うと、中谷選手が入れなかったですね」と述べ、その上で「井上選手の貫禄勝ち」と結論付けた。小比類巻氏の中谷のメンタル面を疑問