俳優で歌手の柴咲コウさん（44）が2026年4月24日、自身のインスタグラムを更新。ドレス姿を披露した。インテリアをバックに柴咲さんは、「パリ郊外の静寂に包まれたAbbaye des Vaux-de-Cernay にて、Chaumet のハイジュエリーガラディナーへ招待していただきました」と報告。黒いベアトップドレスで微笑む姿、白いドレスを着こなす様子などを投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、ロング丈の黒いベアトップドレスを着用