有吉弘行がパーソナリティを務めるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」 https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E6%9C%89%E5%90%89%E5%BC%98%E8%A1%8C%E3%81%AESUNDAY%20NIGHT%20DREAMER。4月のアシスタントはタイムマシーン3号の関太とロックスの千葉康介です。4月26日（日）の放送では“フードデリバリー”の話題や、有吉の走力自慢の話題で盛り上がりました。（左から）関太、有吉弘行、千葉