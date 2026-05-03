お笑いコンビ「紅しょうが」の熊元プロレスの芸人仲間との“女子旅”が話題になっている。３日までに自身のインスタグラムを更新した熊元プロレス。「よしまひと日光行ってきたで！初日はほぼ部屋で過ごした！日光最高！」とお笑いコンビ「ガンバレルーヤ」のよしこ・まひると３人で女子旅に行ったことを報告した。アップされた思い出には、日光駅でのお猿さんポーズ、宿泊先での熊元プロレスの出演する番組観賞会、ベッドの上