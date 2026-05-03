5月3日、黒潮町の入野海岸で砂浜をはだしで走るはだしマラソン大会がおこなわれました。■参加者「がんばります！」「一生懸命走ります。エイエイ、オー！」黒潮町の入野海岸でおこなわれたゴールデンウイークの恒例イベント「はだしマラソン全国大会」。大会には親子の部やカップルの部などあわせて6つの部門に県内外から1467人が参加し、4キロと6キロのコースを走り抜けました。■参加者「去年よりは早