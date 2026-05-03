お笑いコンビ「アキナ」の山名文和が３日、大阪市天王寺区の心光寺で初の書道展「生きる〜読んでにやつき見て感動して〜」を開催。開催中は毎日午後１時から書道パフォーマンスを披露するということで、初日のこの日は特大の筆で「生」の字をしたためた。しかし一発勝負で納得いく作品とはならず「最悪や…」と頭を抱えた。辛辣（らつ）な在阪の芸能記者から「パフォーマンスの失敗。２０２０年のＭー１グランプリを思い出さな