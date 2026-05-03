4月26日のロンドン・マラソンで、ついに公認レースでの“2時間切り”が実現した。優勝したセバスチャン・サウェ（ケニア）が1時間59分30秒、2位ヨミフ・ケジェルチャ（エチオピア）1時間59分41秒。一気に2人が“2時間の壁”を破る快挙を達成したのだ。多くのファンが知るとおり、2019年に人類で初めてフルマラソンを1時間59分40秒で走ったのは、エリウド・キプチョゲ（ケニア）だ。が、あくまで“2時間切り”のために設定され