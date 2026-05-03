◆パ・リーグ日本ハム３―０オリックス（３日・エスコンフィールド）最後まで淡々とマウンドを守り抜いた。日本ハム・北山亘基投手（２７）は、オリックス打線を９回３安打７奪三振と圧倒し、２４年４月２０日のロッテ戦（エスコン）以来自身２度目の完封勝利。今季２勝目で、チームを史上７球団目の通算５０００勝（５３８１敗３９４分け）に導き、「節目のタイミングでいいピッチングができたのは嬉しく思います。次は１万勝