視聴率1桁スタートTBS系で放送中の日曜劇場4月期連続ドラマ「GIFT（ギフト）」（日曜午後9時）の視聴率が伸び悩み“話題”となっている。初回の平均世帯視聴率（12日放送）は9.4％と約4年ぶりの1桁スタートとなり、続く第2話（19日）は8.7％、第3話（26日）は8.5％へ。個人も5.7％→5.3％→5.0％と下落トレンドなのだ（ビデオリサーチ、関東地区調べ）。＊＊＊【写真】「直筆？」「字までかわいいの？」…転売された有村架純の