手が汚れない「肉巻きおにぎり」の作り方とは？ 子どもにも大人にも人気の「肉巻きおにぎり」。おいしいけれど、食べるときに手が汚れるのが難点ですよね。今回は、そんな悩みを解消してくれるレシピをフィーチャー。思わず「こんな方法があったのか！」と声が出そうなアイデアです。 スイーツみたい！アイス感覚で食べられるおにぎり 1.お茶碗半量のご飯をラップで包み、細長く整えます。 使用するお弁当箱に、アイスバー用ス