◇セ・リーグ阪神3―0巨人（2026年5月3日甲子園）阪神の梅野が今季初先発マスクで才木の完封を演出した。変化球を多めに要求し、巨人打線の裏をかいたリードが光った。試合後、報道陣との主なやりとりは以下の通り。―心地よい疲労感か？「浩人（才木）が前回、前々回とちょっと苦しんでいたので、なんとかしてあげたいなっていう（気持ちだった）。今まで浩人と組んできた中で、ジャイアンツ戦は粘り勝ちしてることの