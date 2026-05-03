2日の世界戦後、記者会見する中谷潤人＝東京ドーム2日にボクシングの世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチで敗れた中谷潤人（M・T）が左眼窩底骨折と診断されたことが3日、関係者の話で分かった。当面は治療に専念する。試合後に本人が11回に統一王者の井上尚弥（大橋）のパンチを受けた際に痛めたと説明していた。28歳の中谷はインスタグラムに「けがは少しありますが、しっかり治してまた闘います」と再起への意欲をつ