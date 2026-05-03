日本テレビの佐藤梨那アナウンサー（31）が3日、自身のインスタグラムを更新し、「念願の」初共演を報告した。「苦節10年、、、念願の！初の！ついに！『佐藤』真知子さんと共演できましたW佐藤です」と同局の先輩、佐藤真知子アナウンサーと笑顔の2ショットを投稿。「真知子さんは1年違いの先輩で、2年連続の『佐藤』入社以来一度も番組で一緒になったことはなく夜バゲットで実現して嬉しかった」と初共演を喜び、「(