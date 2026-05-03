昨季限りで阪神を退団してパドレスとマイナー契約を結んだ森木大智投手が３日、自身のインスタグラムを更新し、近況を報告した。上着が緑色のユニホームでの投球シーンや、サングラスをかけてチームメートと並んでお茶目なポーズを取るショットもアップした。３カ月ぶりの投稿に、フォワーからは「いい写真！頑張ってねー」、「これからも応援しています」などとの書き込みがあった。高知県出身の森木は２０２１年度ドラフ