台湾メディアの中時新聞網によると、台湾基隆市で先日、「日本在住のネットユーザー」を名乗る人物による詐欺被害を銀行員と警察官が未然に防ぐという出来事があった。被害に遭いそうになったのは李さんという73歳の男性で、「日本在住のネットユーザー」とは通信アプリを通じて知り合った。2人の会話は大いに盛り上がったという。こうした中、相手はネットバンキングを開設して「機能確認」のために1万3000台湾ドル（約6万4000円