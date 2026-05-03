秋篠宮ご一家は、ことし日本人移住90周年の節目にあたるパラグアイの、伝統楽器によるコンサートを鑑賞されました。秋篠宮ご夫妻と佳子さま、悠仁さまは3日、都内で南米パラグアイの伝統楽器「アルパ」のコンサートを鑑賞されました。パラグアイへの日本人移住90周年を記念するもので、ご一家は、日本人とパラグアイ人夫妻のアルパ・デュオが奏でる陽気な音楽や、民族舞踊に手拍子を送られました。紀子さまと佳子さまは「ハーモニ